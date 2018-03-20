Юлия Савичева рассказала о том, что ей пришлось вынести ради стройной фигуры

Известная российская певица Юлия Савичева шокировала поклонников рассказом о том, что она вынесла, чтобы избежать появления лишнего веса после родов. Оказалось, что артистке пришлось несладко.

По словам Савичевой, все девять месяцев она сидела на строгой диете, которую ей предписали врачи – певице необходимо было жестко контролировать уровень сахара в крови. Десерт звезда позволяла себе съесть лишь один раз в неделю, причем после него необходимо было ходить не менее часа, передает "7 Дней".

После рождения малыша Юлия носила бандаж в течение трех дней, а чуть позже начала заниматься в зале минимум четыре раза в неделю, чередуя силовые тренировки с кардио. "Жалеть себя нельзя", – констатировала Савичева.