Беременная жена Дмитрия Тарасова случайно показала округлившийся живот

Новоиспеченная супруга футболиста Дмитрия Тарасова случайно продемонстрировала округлившийся живот. "Прокол" случился во время веселого празднования 31-летия спортсмена в одном из ресторанов Москвы.

На вечеринке присутствовали только самые близкие друзья Тарасова и, конечно, его молодая жена. На одной из видеозаписей с торжества можно заметить Анастасию, которая стоит в профиль. Для дня рождения супруга женщина выбрала блестящее платье, которое обтягивает фигуру. В какой-то момент она повернулась и стало заметно, насколько изменилась ее некогда стройная фигура, передает "7 Дней".

Теперь поклонники звездной пары не сомневаются – в скором времени у Дмитрия и Анастасии родится ребенок.