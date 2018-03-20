Беременная жена Дмитрия Тарасова случайно показала округлившийся живот
20 марта 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
Новоиспеченная супруга футболиста Дмитрия Тарасова случайно продемонстрировала округлившийся живот. "Прокол" случился во время веселого празднования 31-летия спортсмена в одном из ресторанов Москвы.
На вечеринке присутствовали только самые близкие друзья Тарасова и, конечно, его молодая жена. На одной из видеозаписей с торжества можно заметить Анастасию, которая стоит в профиль. Для дня рождения супруга женщина выбрала блестящее платье, которое обтягивает фигуру. В какой-то момент она повернулась и стало заметно, насколько изменилась ее некогда стройная фигура, передает "7 Дней".
Теперь поклонники звездной пары не сомневаются – в скором времени у Дмитрия и Анастасии родится ребенок.
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