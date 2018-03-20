Крис Кельми вынужден вновь лететь на реабилитацию в Таиланд
20 марта 2018, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]
Крис Кельми не так давно прошел курс лечения от алкогольной зависимости в клинике на Самуи. Но по возвращению в Москву ситуация опять вышла из-под контроля.
По признанию Кельми, на Самуи за 72 дня врачи помогли ему побороть сильнейшую зависимость от спиртного. Однако недавно 62-летний артист почувствовал, что пагубная привычка вновь наступает и забил тревогу.
«Мне предложили еще раз отправиться на лечение в Таиланд, – рассказал «СтарХиту» музыкант. – Пока не решил, в какую клинику обращусь, но мне необходимо туда попасть уже к концу марта».
О своих планах певец не рассказывал даже близким родственникам. С бывшей женой он созванивается крайне редко, да и с сыном Кристианом отношения едва-едва стали налаживаться.
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