Крис Кельми вынужден вновь лететь на реабилитацию в Таиланд

Крис Кельми не так давно прошел курс лечения от алкогольной зависимости в клинике на Самуи. Но по возвращению в Москву ситуация опять вышла из-под контроля.

По признанию Кельми, на Самуи за 72 дня врачи помогли ему побороть сильнейшую зависимость от спиртного. Однако недавно 62-летний артист почувствовал, что пагубная привычка вновь наступает и забил тревогу.

«Мне предложили еще раз отправиться на лечение в Таиланд, – рассказал «СтарХиту» музыкант. – Пока не решил, в какую клинику обращусь, но мне необходимо туда попасть уже к концу марта».

О своих планах певец не рассказывал даже близким родственникам. С бывшей женой он созванивается крайне редко, да и с сыном Кристианом отношения едва-едва стали налаживаться.