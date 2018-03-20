Анфиса Чехова привела в бешенство фанаток заявлением о моделях plus-size

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова привела своих поклонниц в бешенство неосторожной фразой о фигуре. Скандал разразился из-за недавнего заявления знаменитости о моделях plus-size.

Сама Анфиса за последнее время невероятно постройнела, вследствие чего решила мотивировать других женщин на похудение. В настоящий момент она подбирает для своего проекта пышнотелых манекенщиц. Фанаткам, однако, не понравились выдвинутые телеведущей критерии отбора. Дело в том, что Чеховой потребовались дамы размера 48-50, передает teleprogramma.pro.

Некоторые подписчицы гневно отметили, что сами носят 48-й, однако при этом не являются крупными. Многие указали на то, что plus-size начинается с 52 размера. Возмущение женщин вызвано также тем, что Анфиса и сама недавно являлась обладательницей весьма пышных форм, а теперь столь небрежно относится к размерному ряду.