Звезде отечественной эстрады Валерию Леонтьеву 19 марта исполнилось 69 лет. Певец решил пошутить по поводу «необычной даты», вспомнив о Камасутре.

На своей странице в Instagram он опубликовал ролик, в котором поблагодарил поклонников за поздравления, и скромно потупив глаза признался, что знаком с популярным трактатом о любви только понаслышке. Но теперь пообещал изучить его подробнее.