Леонтьев принимал поздравления с "интересной" датой и дал необычное обещание
20 марта 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Звезде отечественной эстрады Валерию Леонтьеву 19 марта исполнилось 69 лет. Певец решил пошутить по поводу «необычной даты», вспомнив о Камасутре.
На своей странице в Instagram он опубликовал ролик, в котором поблагодарил поклонников за поздравления, и скромно потупив глаза признался, что знаком с популярным трактатом о любви только понаслышке. Но теперь пообещал изучить его подробнее.
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