Компания Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах, объявила себя банкротом

Компания продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в домогательствах, объявила себя банкротом. Согласно последним данным, Weinstein Company готова продать активы организации Lantern Capital.

Известно, что вышеуказанная компания может заплатить за активы от 300 до 450 миллионов долларов. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает телеканал CNBC.

Интересно, что ранее группа инвесторов, возглавляемая американской бизнесвумен Марией Контрерас-Свит изъявила желание приобрести компанию Харви Вайнштейна за 500 миллионов долларов. Буквально в последний момент выгодная сделка внезапно сорвалась.