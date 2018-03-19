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Видео танцующей с Киркоровым бабушки Бузовой стало хитом сети

19 марта 2018, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]

Видео танцующей с Киркоровым бабушки Бузовой стало хитом сети
фото: globallookpress.com

Ольга Бузова познакомила свою бабушку с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Благодаря знакомству со знаменитым певцом 80-летняя женщина не только побывала на концерте Филиппа Бедросовича, но и потанцевала с ним. 

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Видеозапись, как бабушка ведущей реалити-шоу "Дом-2", певицы Ольги Бузовой отплясывает на сцене с Киркоровым, за несколько часов набрала около двух миллионов просмотров.

Ольга Бузова выложила видео в Инстаграм и написала, как было дело. "Когда Филипп узнал, что моя любимая бабушка живет в Клайпеде, он сразу же пригласил ее на свое фееричное шоу, с которым сейчас ездит по всему миру и собирает аншлаги!" - пишет теледива.

Бузова благодарна Филиппу за то, что он лично встретил бабушку, "лично выбрал место для неё в зале, вызвал на сцену, а потом задарил не только цветами и осыпая комплиментами, но и отвёз домой".  "Я со слезами на глазах вчера радовалась, видя свою бабушку счастливой Это всё благодаря тебе!!! ты не просто Король, ты - настоящий мужчина, ты - настоящий друг, ты - артист!!!! И в первую очередь человек, на которого всегда можно положиться и рассчитывать", - обратилась Бузова к Киркорову.

 

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