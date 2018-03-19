Два спектакля с участием Федора Добронравова отменены в Москве и Петербурге
19 марта 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
Два спектакля с участием народного артиста России Федора Добронравова отменены в Москве и Санкт-Петербурге. В минувшее воскресенье появилась новость о госпитализации актера Театра сатиры.
Агент актера Ирина Сойкина уточнила отмену спектакля "Где мы?.." в Театре сатиры 21 марта и спектакля "Чудики" в Петербурге 25 марта. Спектакль "Чудики" - постановка продюсерской компании Добронравова. Сойкина не назвала диагноз актера, но отметила, что Добронравову уже лучше.
Худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт сообщил, что состояние здоровья оказавшегося в больнице Федора Добронравова не вызывает опасений.
Федор Добронравов снимался в фильмах "Ликвидация", "День радио", "О чем говорят мужчины", сериале "Сваты" и других. Актер также известен своими театральными работами.
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