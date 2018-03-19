Лоза отреагировал на заявление Макаревича о россиянах

По мнению российского певца и композитора Юрия Лозы, называя соотечественников "злобными дебилами", Макаревич мог попросту пребывать в плохом расположении духа. А, может, его только такие люди и окружают. Макаревич считает, что россияне превращаются в «злобных дебилов»

"А может они вообще только в окружении Макаревича? Такое может быть? Может ему подумать о смене окружения и начать общаться с порядочными и интересными людьми, как вы или я? Это же логично", – посоветовал Лоза в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

"Мы же не можем знать, болел ли живот в этот момент у Макаревича? Может, ему наступили на ногу. Я был в Нью-Йорке. Там очень много приезжих. Огромные толпы людей ходят туда-сюда, они, конечно, добрые и отзывчивые. Я сам такой добрый в Нью-Йорке был, боялся шаг влево, шаг вправо сделать, чтобы их не обидеть. Поэтому тут трудно говорить о Макаревиче", - сказал Лоза РЕН-ТВ.