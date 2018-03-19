Друг покойного Олега Яковлева имеет виды на его квартиру

Друг Олега Яковлева на передаче "Ты не поверишь!" сообщил, что тоже стал претендентом на имущество певца. Роман Радов вкладывал свои средства в квартиру, купленную во время студенческих годов. Саша Куцевол об Олеге Яковлеве: «Мой мальчик, скучаю»

Радов рассказал, что они были знакомы еще со студенческой скамьи, именно в тот период они и купили две доли в коммунальной квартире, в которой сделали ремонт и перепланировку.

Сначала единственной наследницей считалась кровная родственница певца Татьяна Яковлева, на которую, по некоторым данным, и было оформлено завещание. Однако позже выяснилось, что возлюбленная Яковлева Александра Куцевол якобы вышла за него замуж еще несколько лет назад.

Как утверждает Роман Радов, на могиле его друга до сих пор не установили памятник. Актер занимается изготовлением памятника, дизайн которого придумал сам.

Вдова певца, солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, скоропостижно скончавшегося прошлым летом, Александра Куцевол может оказаться без наследства.