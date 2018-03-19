Андрей Малахов впервые опубликовал фото с маленьким сыном

Известный российский телеведущий Андрей Малахов, который недавно стал отцом, впервые показал снимок с маленьким сыном Александром. Знаменитый отец нечасто радует поклонников рассказами о малыше.

На страничке Андрея в социальной сети снимки сына и вовсе не появляются, однако вчера фанаты телеведущего все же были вознаграждены за терпение. Малахов опубликовал в Instagram семейное фото.

Кадр получился невероятно трогательным, поскольку на нем запечатлен Малахов с супругой Натальей Шкулевой и с коляской, в которой лежит четырехмесячный Александр. Лица мальчика семейная пара не показала, однако, вероятно, это произойдет только после его крещения.