Андрей Малахов впервые опубликовал фото с маленьким сыном
19 марта 2018, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский телеведущий Андрей Малахов, который недавно стал отцом, впервые показал снимок с маленьким сыном Александром. Знаменитый отец нечасто радует поклонников рассказами о малыше.
На страничке Андрея в социальной сети снимки сына и вовсе не появляются, однако вчера фанаты телеведущего все же были вознаграждены за терпение. Малахов опубликовал в Instagram семейное фото.
Кадр получился невероятно трогательным, поскольку на нем запечатлен Малахов с супругой Натальей Шкулевой и с коляской, в которой лежит четырехмесячный Александр. Лица мальчика семейная пара не показала, однако, вероятно, это произойдет только после его крещения.
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