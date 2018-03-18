Бывшая жена Андрея Гайдуляна: он смеялся над моим лишним весом

Бывшая жена звезды сериала "Универ", актера Андрея Гайдуляна раскрыла шокирующие детали отношений с мужем. По словам Дианы Очиловой, мужчина иногда очень жестко высказавался о ее внешнем виде.

Экс-супруга Гайдуляна призналась, что Андрей не раз нелестно отзывался о ее весе или пище, которую она употребляет. Очилова заявила, что это очень сильно ее задевало. Летом прошлого года, когда Диана поправилась, она каждое утро занималась спортом и бегала, поскольку муж ее всячески мотивировал, передает "СтарХит".

Впоследствии Очилова встретилась со своим другом детства, который помог ей полностью переосмыслить свою жизнь. Теперь она правильно питается, не употребляет алкоголь и чувствует себя превосходно. Диана отмечает, что все проблемы находятся у людей в голове.