Бывшая жена Андрея Гайдуляна: он смеялся над моим лишним весом
18 марта 2018, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая жена звезды сериала "Универ", актера Андрея Гайдуляна раскрыла шокирующие детали отношений с мужем. По словам Дианы Очиловой, мужчина иногда очень жестко высказавался о ее внешнем виде.
Экс-супруга Гайдуляна призналась, что Андрей не раз нелестно отзывался о ее весе или пище, которую она употребляет. Очилова заявила, что это очень сильно ее задевало. Летом прошлого года, когда Диана поправилась, она каждое утро занималась спортом и бегала, поскольку муж ее всячески мотивировал, передает "СтарХит".
Впоследствии Очилова встретилась со своим другом детства, который помог ей полностью переосмыслить свою жизнь. Теперь она правильно питается, не употребляет алкоголь и чувствует себя превосходно. Диана отмечает, что все проблемы находятся у людей в голове.
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