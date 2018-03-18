Балерина Анастасия Волочкова призвала своих поклонников оценить ее новую прическу. Артистка сменила имидж. Обычно Настя забирала волосы в "хвост". Традиционно к весне женщины хотят каких-то изменений во внешности.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)17 Мар 2018 в 9:47 PDT

Балерина нарастила волосы в салоне красоты, выложила фото в Инстаграм и призналась, что только для поклонников старается. Подписчики заметили, что с длинным волосами Анастасия помолодела, будто 15 лет сбросила.

"Как классно прям по помолодели "больше чтоб никакого хвоста", "Очень красивая", "Свеженькая!", "Настя, вы куколка", - пишут в комментариях. Волочкову называют сногсшибательной красавицей. Особенно некоторых радует отсутствие шпагата на фото.

А совсем недавно появились подозрения, что балерина беременна. Их опровергла директор артистки.