Анастасия Волочкова призвала своих поклонников оценить ее новую прическу
18 марта 2018, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
Балерина Анастасия Волочкова призвала своих поклонников оценить ее новую прическу. Артистка сменила имидж. Обычно Настя забирала волосы в "хвост". Традиционно к весне женщины хотят каких-то изменений во внешности.Балерина нарастила волосы в салоне красоты, выложила фото в Инстаграм и призналась, что только для поклонников старается. Подписчики заметили, что с длинным волосами Анастасия помолодела, будто 15 лет сбросила.
"Как классно прям по помолодели "больше чтоб никакого хвоста", "Очень красивая", "Свеженькая!", "Настя, вы куколка", - пишут в комментариях. Волочкову называют сногсшибательной красавицей. Особенно некоторых радует отсутствие шпагата на фото.
А совсем недавно появились подозрения, что балерина беременна. Их опровергла директор артистки.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес