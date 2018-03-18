Татьяна Навка считает своего мужа принцем и мечтает о сыне

Олимпийская чемпионка, активистка, красавица Татьяна Навка считает своего мужа принцем. Супруг Навки - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. У них родилась дочка Надежда. Амбиции на сказку

Мама и папа очень любят свою малышку и мечтают о еще одном ребенке. Татьяна хотела бы родить сына. Навка приняла участие в программе "Секрет на миллион" и рассказала некоторые детали своей личной жизни.

По признанию фигуристки, она не влюбилась в Пескова с первого взгляда. Но он так деликатно и красиво ухаживал, что сердце Татьяна растаяло. И теперь она называет мужа своим принцем.

На двоих у них шестеро детей. Дмитрий Песков ранее был женат. Навка тоже была замужем за фигуристом Александром Жулиным, которому родила дочь Александру. Саша готовится к поступлению в университет. Родители уделяют много времени своей младшей Надюше: папа гуляет с дочкой по выходным. А среди недели у Нади занятия: языки, музыка и фигурное катание.

В интервью "Аргументам недели" Навка рассказала, что с ними живет средний сын Дмитрия Сергеевича. Забот с детьми хватает. Но все равно они хотят еще ребеночка - сына.