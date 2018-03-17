Бузова показала, как снимали клип с «самым красивым преступником»
17 марта 2018, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
С того момента, как Ольга Бузова анонсировала начало съемок клипа на песню «Wi-Fi» с известным всему миру «самым красивым преступником» Джереми Миксом, многие поклонники просили показать им бекстейдж.
Бузова исполнила давнюю мечту почитателей ее таланта и обнародовала съемочный процесс. В представленным на суд поклонников ролике показано, с каким удовольствием Бузова снимается, при этом в перерывах не забывая нахваливать саму себя. В частности певицу порадовали замечания режиссера о ее природной пластике.
Оля рассказала, что, несмотря на многочасовые съемки, совсем не устала и могла продолжать работать в таком режиме еще очень долго, поскольку каждая минута - это кайф.
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