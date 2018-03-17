Михаил Казаков, который прославился после участие в сериале "Папины дочки", изменился до неузнаваемости. "Полежайкин" рассказал, что секретом его неожиданного похудения является спортивная ходьба.

Ему удалось сбросить несколько десятков килограммов. При этом Казаков не стал изнурять себя бесконечными диетами и изнурительными тренировками. Михаил сообщил на шоу "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1" с Андреем Малаховым, что два месяца занимался спортивной ходьбой. В результате его не узнают многие знакомые.

По признанию Михаила, в какой-то момент его перестало интересовать актерство. Именно поэтому экс-артист вернулся в родную Тверь, где открыл бизнес. Сейчас Казаков счастливо женат, а в 2012 году супруга подарила ему сына Мирослава.