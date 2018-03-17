Башаров верит способностям экстрасенсов, поскольку видел настоящие чудеса

Марат Башаров инкогнито попросил экстрасенсов помочь в запутанном деле. Ведущий обратился к участникам проекта с «глухим делом» пропажи знакомой. Решила проблему Наталья Бантеева из «Битвы экстрасенсов».

Башаров рассказал, что женщина, судьбу которой предстояло прояснить Бантеевой, 2 года назад переехала жить в Испанию к своему мужчине. Ее сын жил с бабушкой в России. Когда мальчику исполнилось 16 лет, мать решила забрать его к себе, но когда ребенок уже готовился к вылету в Испанию, женщина внезапно исчезла. Бантеева по фотографии определила, что человека нет в живых. Близкие были шокированы правдой, но поверили Бантеевой, когда было найдено тело пропавшей с ножевым ранением в сердце.

Об этом случае Марат рассказал на творческой встрече в Пензе. Отвечая на вопросы поклонников, он отметил, что все происходящее на проекте является правдой. Башаров не скрывает, что искренне верит в сверхъестественные способности участников шоу, поскольку у него на глазах происходили настоящие чудеса.

Платные «колдовские» и «магические» услуги могут приравнять к мошенничеству или вымогательству. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Марат Башаров поддержал внесенный в Госдуму законопроект.