Александр Цекало заметно помолодел и похудел

Александр Цекало пятнадцатого марта посетил кинопремию Ассоциации продюсеров. В рамках данного мероприятия известный российский телеведущий продемонстрировал свою помолодевшую подтянутую фигуру.

Папарацци не дали Александру пройти незамеченным и засыпали его вопросами о том, как ему удалось похудеть. Продюсер не стал всерьез комментировать свой внешний вид, попозировал под вспышками фотокамер и проследовал в зал.

Инсайдеры считают, что это заслуга его молодой жены Виктории Галушки, которая своими идеальными формами действует на звезду, словно мотиватор.

К чести Цекало, нужно заметить, что он оставался по-прежнему вежливым, корректным и благожелательным. Пользователи социальных сетей уже начали широкое обсуждение перемен в облике актера.