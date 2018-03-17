Александр Цекало заметно помолодел и похудел
17 марта 2018, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]
Александр Цекало пятнадцатого марта посетил кинопремию Ассоциации продюсеров. В рамках данного мероприятия известный российский телеведущий продемонстрировал свою помолодевшую подтянутую фигуру.
Папарацци не дали Александру пройти незамеченным и засыпали его вопросами о том, как ему удалось похудеть. Продюсер не стал всерьез комментировать свой внешний вид, попозировал под вспышками фотокамер и проследовал в зал.
Инсайдеры считают, что это заслуга его молодой жены Виктории Галушки, которая своими идеальными формами действует на звезду, словно мотиватор.
К чести Цекало, нужно заметить, что он оставался по-прежнему вежливым, корректным и благожелательным. Пользователи социальных сетей уже начали широкое обсуждение перемен в облике актера.
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