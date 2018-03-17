Пресняков разошелся не на шутку: пил коньяк и приставал к ведущей шоу

Известный певец Владимир Пресняков, попивая коньяк из фляги, приставал к ведущей в прямом эфире телепередачи «Ок на связи». Зрители заметили, что Пресняков находится в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Певец был очарован телеведущей и даже поинтересовался, что девушка делает после съемок. Красотка тактично отказала, сославшись на занятость. Владимир Пресняков ограничился тем, что пригласил телеведущую на свой концерт.

Во время съёмок Пресняков не скрывал своего состояния, попросил у ассистентки ещё немного коньячку. Получив заветную фляжку в руки, с удовольствием к ней приложился. «И не надо её уносить» - заявил артист. Похвастался, что прекрасно себя чувствует.

Пресняков неожиданно поделился интимными подробностями из своей жизни. Он рассказал, что во время утреннего бритья оказался рядом со своим маленьким сыном, который интересовался, почему у папы такой большой, а у него пока нет.

Владимир Пресняков – средний по возрасту и первый по популярности в музыкальной династии Пресняковых. Корреспондент «АН» расспросил певца о рецепте счастья, семейных ценностях, о том, какой ему видится страна сквозь череду гастролей.