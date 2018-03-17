Оксимирон обвинил Хованского в беспринципности за пиар выборов

После того, как комик, видеоблогер и судья Versus-баттла Юрий Хованский произнёс в своём клипе строчку: «Свой взрослый выбор в конце марта на выборах», – рэпер Оксимирон не захотел «иметь к такому даже самое косвенное отношение».

Некто Amaimon вчера задал Оксимирону вопрос в твиттере: «Мирон, ты по-прежнему считаешь, что Хован – молодец, после проплаченной агитки от него?» Рэпер ответил: «Нет, я его постепенно расфолловил везде… В принципе Хован даже последователен в своей пропаганде тотальной беспринципности, но я не хочу иметь к такому даже самое косвенное отношение».

Ранее Оксимирон уже делал замечание Хованскому – в связи с оскорбительным поведением комика по отношению к семье рэпера Noize MC после того, как Noize MC ударил Хованского по лицу за некорректные высказывания в его адрес.