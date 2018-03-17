Татьяна Навка показала видео, как ее дочь Надя тренируется на льду

Олимпийская чемпионка, знаменитая фигуристка Татьяна Навка - мама двух дочек. Младшая дочка Навки Надя Пескова уже не только стоит, но и катается на коньках. Старшая дочь фигуристки - Александра - ученица выпускного класса, готовится к поступлению в серьезный московский вуз. Амбиции на сказку

Как-то Навка призналась, что с появлением Наденьки изменила отношение к воспитанию дочек. Надюшу начали учить языкам - английскому и китайскому, музыке, гимнастике с самого раннего возраста.

Его год назад Татьяна опубликовала фото, как малышка примерила коньки и пытается ходить в них по дому. А на днях фигуристка выложила в Instagram видеозапись Надиной тренировки. Девочка занимается с тренером. И у нее получается выполнять простейшие упражнения.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)11 Мар 2018 в 7:52 PDT

Папа Нади - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Человек занятой. Находит время позаниматься с дочкой в выходные дни.