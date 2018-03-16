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В Сети обсуждают фото свадьбы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

16 марта 2018, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети обсуждают фото свадьбы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова
globallookpress.com

Алла Довлатова напомнила подписчикам в Инстаграме, что 15 марта 1994 года Алла Пугачева и Филипп Киркоров официально оформили брак, опубликовав архивные фотографии артистов.

Телеведущая рассказала, что брак Примадонны и поп-короля регистрировал лично тогдашний мэр города Анатолий Собчак. И до сих пор, по словам Довлатовой, сотрудники Дворца бракосочетаний «с придыханием и гордостью вспоминали свадьбу Аллы и Филиппа».

Подписчики начали вспоминать свои свадьбы и бракосочетания близких в этом красивейшем здании Петербурга. Москвичи и жители Петербурга даже начали сравнивать красоту городов. А наши поп-звезды как-то отошли на второй план.

Брак Киркорова и Пугачевой продлился 11 лет. В марте 2005 году супруги расстались. Кстати, поп-король не раз говорил, что будет любить Аллу Борисовну всю жизнь, а также благодарил Максима Галкина за то, что он сделал Примадонну счастливой. 

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