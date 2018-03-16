Отец Аниты Цой издевался над ней в детстве
16 марта 2018, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
Отношения с родителем у популярной певицы Аниты Цой были и продолжают оставаться напряженными. Когда Анита была ребенком, ее отец бросил семью. Даже нечастые визиты папы доставляли Цой дискомфорт.
Об этом Анита рассказала в программе ведущей Татьяна Устиновой "Мой герой". "Мне ужасно не нравились его шутки. Только представьте, меня брали за ноги и окунали головой в воду, чтобы посмотреть, сколько времени я смогу продержаться", - сказала Анита Цой. Причиной такого поведения родителя певица видит в видит в его желании воспитывать сына, а не дочь. "Мне хочется верить – отец сегодня поменял свое мнение. Понял - в девочке нет ничего плохого", - поделилась Цой.
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