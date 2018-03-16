Олег Газманов не хочет появления четвертого ребенка

Олег Газманов, которому 66 лет, отказался от мысли заводить четвертого ребенка. Знаменитый артист аргументирует свое решение тем, что маленькие дети требуют к себе много внимания и им нужны активные родители.

Эта тема сейчас очень актуальна, ведь родителями становятся знаменитости в возрасте за 70 лет. Газманов считает, что люди, которые больше подходят на роль дедушки и бабушки по возрасту, не должны думать о потомстве. С каждым годом все сложнее воспитывать наследников, ведь сил становится меньше.

Вслед за Аллой Пугачевой и Эммануилом Виторганом, чьи дети появились на свет, когда те давно стали пенсионерами, о малышах задумались многие отечественные знаменитости, находящиеся в преклонном возрасте. Например, Александр Маршал смотрит на эту идею с оптимизмом. "Необходимо улучшить демографическую ситуацию. Страна-то большая, а народа мало. Надо исправлять!" – высказал свое мнение популярный исполнитель, передает Дни.Ру.