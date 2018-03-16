Ветлицкая неожиданно решила прокомментировать отношения Джигарханяна с экс-женой
16 марта 2018, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]
Наталья Ветлицкая считает, что Армену Борисовичу не стоило выносить сор из избы, когда произошел его конфликт с Цымбалюк-Романовской. По мнению певицы, молодая пианистка - лишь жертва в этой истории.
Она посмотрела передачу Киры Прошутинской "Жена. История любви", где звездной гостьей была Виталина Цымбалюк-Романовская.
Некогда популярная певица Наталья Ветлицкая настолько впечатлилась, что назвала пианистку богиней. А вот Джигарханянона раскритиковала. «Вообще это не по-мужски. Доживший до такого почтенного возраста должен был бы уже и сам научиться разбираться со своими женами, без чужих подсказок», - написала Наталья в соцсети. поддержала ее точку зрения в комментариях и актриса Алика Смехова. Виталина поблагодарила женщин за добрые слова в ее адрес, заявив, что поддержка придает ей уверенности.
Звезда 90-х Наталья Ветлицкая уехала в Испанию на ПМЖ несколько лет назад. Иногда она позволяет себе критиканство в адрес звезд российского шоу-бизнеса.
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