Ветлицкая неожиданно решила прокомментировать отношения Джигарханяна с экс-женой

Наталья Ветлицкая считает, что Армену Борисовичу не стоило выносить сор из избы, когда произошел его конфликт с Цымбалюк-Романовской. По мнению певицы, молодая пианистка - лишь жертва в этой истории. Мазур рассказала, откуда у Цымбалюк-Романовской столько квартир

Она посмотрела передачу Киры Прошутинской "Жена. История любви", где звездной гостьей была Виталина Цымбалюк-Романовская.

Некогда популярная певица Наталья Ветлицкая настолько впечатлилась, что назвала пианистку богиней. А вот Джигарханянона раскритиковала. «Вообще это не по-мужски. Доживший до такого почтенного возраста должен был бы уже и сам научиться разбираться со своими женами, без чужих подсказок», - написала Наталья в соцсети. поддержала ее точку зрения в комментариях и актриса Алика Смехова. Виталина поблагодарила женщин за добрые слова в ее адрес, заявив, что поддержка придает ей уверенности.

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая уехала в Испанию на ПМЖ несколько лет назад. Иногда она позволяет себе критиканство в адрес звезд российского шоу-бизнеса.