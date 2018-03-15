Рудковская пенсионеркой себя не ощущает и готовится снова стать мамой

Яна Рудковская порадовала очередными снимками своих подписчиков с отдыха на Мальдивах, причем в этот раз не только фото привлекли внимание поклонников, но и один из ее постов.

Яна Рудковская воспитывает троих сыновей: Николая от экс-мужа Виктора Батурина и Александра от Евгения Плющенко, а также приемного Андрея. Однако останавливаться на этом продюсер не собирается: недавно она заявила, что хочет родить еще одного ребенка. Такое заявление она сделала в ответ на критику фото в купальнике.

Некоторые подписчики грубо намекнули на возраст Яны и посоветовали выбирать позы поскромнее, ведь у нее трое детей. Вчера под ее снимком кто-то написал - «пенсионный фонд». «Я еще планирую стать мамой, и если у меня будут дети, смею Вас уверить, позы на моих фото не изменятся!» — заявила Рудковская. Она написала, что Анджелина Джоли с ней одногодка, Виктория Бекхем старше на 2 года, Дженнифер Лопес – на шесть. Она отметила, что часть людей все еще живут в «совке» и всем когда-то будет 50, 60 и 70 лет.