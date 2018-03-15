Корикова ответила на обвинения в алкоголизме обращением в суд

12 апреля звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова отметит свое 46-летие. В последние месяцы актриса редко появлялась на публике, а недоброжелатели судачили, что артистку одолела жуткая депрессия.

Якобы из-за этого Корикова пристрастилась к алкоголю. В ответ на эти заявления Корикова отмалчивалась и не хотела создавать конфликты и поводы для новых сплетен. Но ее терпению пришел конец. Актриса сообщила, что намерена защищать в суде свою честь и достоинство.

«Я приняла решение, что впредь буду защищать свои интересы в суде, а все клеветники будут привлечены к ответственности!» — заявила она в «Инстаграм». Елена не стала уточнять, кто будет выступать по этому делу ответчиком. Размер компенсации, на которую она претендует, Корикова тоже не назвала.