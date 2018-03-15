Беременная Ева Лонгория в обтягивающем платье показала энергичный танец

Поклонники звезды сериала "Отчаянные домохозяйки", актрисы Евы Лонгории пришли в восторг от нового видео своей любимицы. Беременная 42-летняя артистка продемонстрировала подписчикам энергичный танец.

Знаменитость в обтягивающем платье пастельно-желтого цвета сделала на камеру несколько быстрых танцевальных движений, демонстрирующих увеличившийся в размерах живот.

Фанаты Евы были приятно удивлены и отметили, что женщина превосходно выглядит во время своей первой беременности. Некоторые фолловеры Лонгории предположили, что женщина все же ожидает двойню, хотя раньше она говорила, что у нее будет один ребенок.