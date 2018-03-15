Саша Куцевол об Олеге Яковлеве: «Мой мальчик, скучаю»

Скоропостижная смерть певца, бывшего солистка группы «Иванушки International» прошлым летом шокировала возлюбленную артиста Александру Куцевол, его родных и коллег. Вдова Олега Яковлева Александра Куцевол может лишиться жилья

Гражданская жена Яковлева Саша Куцевол ежедневно вспоминает любимого мужчину. Девушка опубликовала в Instagram фотографию, сделанную за несколько месяцев до смерти Олега, весной прошлого года, сообщает Teleprogramma.pro.

«Наше домашнее селфи с Олежкой. Да, самые теплые дни-вечера — всегда дома. Воспоминания, ассоциации, думы, здесь все о нем! Этому снимку почти год — апрель 2017-го, а как будто бы все было только вчера… Мой мальчик, скучаю!», — подписала снимок Куцевол.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol)Мар 14, 2018 в 1:39 PDT

Артист скончался на 48-м году жизни в одной из московских клиник 29 июня.