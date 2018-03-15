В Сети обсуждают редкое фото телеведущего Дмитрия Борисова с девушкой. Борисов не афиширует свою личную жизнь и отношения с девушками. Из некоторых его интервью известно, что он загружен работой.

После того, как телеведущий выложил в Instagram cелфи с красавицей, похожей на звезду Голливуда Уму Турман. Девушка на фото Борисова - модель Ольга Шерер. Подписчики сразу же предположили, что между молодыми людьми роман, - сообщает Teleprogramma.pro.

Публикация от Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov)Мар 14, 2018 в 5:53 PDT

«Любовь?», «Милая девушка, красивый Дмитрий», «Это твоя девушка?», «Симпотяги», «Какие симпатичные!», «Девушка красивая», «Это Ума Турман?», — пишут поклонники. На предложение одной из подписчиц поскорее жениться, Борисов посоветовал: «Займитесь своей личной жизнью. Полезнее будет для вас, гарантирую!».