В Сети обсуждают редкое фото телеведущего Дмитрия Борисова с девушкой
15 марта 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети обсуждают редкое фото телеведущего Дмитрия Борисова с девушкой. Борисов не афиширует свою личную жизнь и отношения с девушками. Из некоторых его интервью известно, что он загружен работой.
После того, как телеведущий выложил в Instagram cелфи с красавицей, похожей на звезду Голливуда Уму Турман. Девушка на фото Борисова - модель Ольга Шерер. Подписчики сразу же предположили, что между молодыми людьми роман, - сообщает Teleprogramma.pro.
«Любовь?», «Милая девушка, красивый Дмитрий», «Это твоя девушка?», «Симпотяги», «Какие симпатичные!», «Девушка красивая», «Это Ума Турман?», — пишут поклонники. На предложение одной из подписчиц поскорее жениться, Борисов посоветовал: «Займитесь своей личной жизнью. Полезнее будет для вас, гарантирую!».
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