Актриса Мария Аронова после свадьбы готовится к венчанию

Актриса Мария Аронова оформила официальные отношения со своим любимым мужчиной Евгением Фоминым. После ЗАГСа пара устроила свадьбу с приглашением в ресторан самых-самых близких. Узаконив отношения после двадцатилетней совместной жизни, теперь Мария Аронова и Евгений Фоминых собираются обвенчаться в церкви.

У 46-летней Марии и 60-летнего Евгения растет общая дочь Серафима. Девочке скоро исполнится 14 лет. А Аронова уже и бабушка. Ее старший сын от первого брака женился и родил девочку. Актриса - бабушка двухлетней Антонины.

Актриса поделилась, почему они 20 лет жили семьей и не женились. По признанию Марии Ароновой, на их решение повлияла матушка Иеронима из Дивеево и два батюшки - Андрей и Иван. Священники убедили их с Евгением, что это неправильно по отношению к их жизни, к деткам, - пишет "Комсомольская правда". "И надо Боженьку молить о Венчании. Венчание впереди. Это и будет наш праздник настоящий! Это чудесное ощущение быть замужем", — призналась знаменитая актриса.