Максим Галкин рассказал, как ему живется с Аллой Пугачевой

Максим Галкин пообщался с журналистами о работе, воспитании детей и отношениях с Аллой Пугачевой. По его словам, звезда сделала так, что он стал главным в их семье. Большинство семейных проблем приходится решать ему самому.

"У меня жена достаточно умная, чтобы делать вид, что я главный. Когда мы жили с Аллой вдвоем в квартире в Филипповском переулке, я всегда мыл сам посуду, берег ногти жены. Сейчас у нас есть посудомойка, но я до сих пор люблю это дело", — рассказал Галкин для «Комсомольской правды».

Артист признался, что иногда сильно устает от плотного графика и ему просто хочется отдохнуть. Однако его всегда подстегивает желание максимально обеспечить свою семью, чтобы она ни в чем не нуждалась. Но если карьера мешает быть рядом с любимыми людьми, тогда можно отказаться от некоторых нагрузок.

В начале карьеры Галкин носил неброские костюмы, а также очки. Поговаривают, что именно Пугачева повлияла на его выбор вещей и стиля. "Конечно, тот безупречный вкус, который присущ моей жене, в корне изменил мой облик", - отметил Максим.