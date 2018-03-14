Мазур рассказала, откуда у Цымбалюк-Романовской столько квартир

После скандала и обвинений Виталины Цымбалюк-Романовской в том, что она обманным путем завладела тремя квартирами Армена Джигарханяна, в обществе не устают обсуждать эту тему. Элина Мазур заявила, что все было по закону.

"Квартир Виталина не крала, – ошарашила Элина Мазур. – Цымбалюк-Романовская совершила абсолютно честную сделку по их приобретению и провернула ее до брака, поэтому совместно нажитым имуществом они считаться не могут".

А вот откуда у бывшей жены Армена Джигарханяна взялись деньги на покупку жилья, остается вопросом. Как рассказала Элина, средства принадлежали Артуру Согомоняну, который подарил их популярному актеру на приобретение квартир.

"Еще одну квартиру Виталина просто переписала на себя, причем подделав подписи Согомоняна. Это мошенничество чистой воды", - заявила Мазур в одном из интервью.