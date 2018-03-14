Ксения Собчак поделилась фото сына Платона с бабушкой

Журналист и телеведущая Ксения Собчак показала трогательную фотографию своего сына Платона и бабушки. На снимке запечатлена ее мать Людмила Нарусова, которая играет с малышом.

Мама Ксении с нетерпением ждала внуков, и теперь, когда появилась возможность все свое время проводить с малышом, она с радостью переехала на время к своей дочке. «Доброе утро, бабушка», — подписала снимок Собчак.

Поклонники были восхищены такой трогательной фотографией. «Гармония», «Бабушка очень хотела внука», «Какая прелесть», «Бабушкино счастье», — написали в комментариях пользователи.