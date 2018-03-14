Ксения Собчак поделилась фото сына Платона с бабушкой
14 марта 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Журналист и телеведущая Ксения Собчак показала трогательную фотографию своего сына Платона и бабушки. На снимке запечатлена ее мать Людмила Нарусова, которая играет с малышом.
Мама Ксении с нетерпением ждала внуков, и теперь, когда появилась возможность все свое время проводить с малышом, она с радостью переехала на время к своей дочке. «Доброе утро, бабушка», — подписала снимок Собчак.
Поклонники были восхищены такой трогательной фотографией. «Гармония», «Бабушка очень хотела внука», «Какая прелесть», «Бабушкино счастье», — написали в комментариях пользователи.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес