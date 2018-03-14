Отец Влада Галкина спустя годы назвал причину убийства актера

Прошло восемь лет со дня трагической смерти актера Владислава Галкина. Влад Галкин умер в феврале 2010 года в возрасте 38 лет. По официальной версии, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

Однако актер Борис Галкин, отчим Влада, воспитавший его как родного сына, не верит в эту версию. По мнению Галкина-старшего, сына убили из-за 136 тысяч долларов, которые тот хранил на ремонт своей квартиры, - сообщает издание Дни.ру.

Борис Галкин всегда считал Влада своим родным сыном. Он рассказал, что обращался в полицию. Галкин полагает, что надо было идти по уголовному пути и расследовать это дело. Он сам пытался доказать свою версию, но у него ничего не получилось. "Сейчас прошло время, вернуться к живому следствию уже невозможно. Мне горько это осознавать. Ведь я на 99% уверен, что это было убийство", - цитирует издание актера. По словам Бориса Галкина, убийство Влада "останется на чьей-то совести". "Без наказания эти люди не останутся", – уверен актер.