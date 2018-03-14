Максим Фадеев признал ошибкой участие группы Serebro в «Евровидении»

Музыкант, продюсер Максим Фадеев признал свою ошибку, когда он отправил группу Serebro для участия в международном конкурсе «Евровидение-2007». Подопечные Фадеева выступили на конкурсе довольно успешно.

Девичий коллектив получил за свое выступление 207 баллов. Группа Serebro заняла третье место. Теперь Фадеев признал, что не хотел отпускать группу на «Евровидение», его уговорили продюсеры, сообщает ura.ru.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)Мар 13, 2018 в 4:08 PDT

"Ровно 11 лет назад состоялась премьера песни Song #1. Небольшой экскурс... 2006 год. Я неспешно готовлю к мировой сцене трех девушек. Во многом ориентируясь на Азию, играю с форматами и подачей, разрабатываю имидж и создаю уникальный стиль. Знаете, до сих пор своей самой большой ошибкой я считаю, что поддался когда-то просьбе "отдать" их для выступления на Евровидении. Жалею? Нет. Но я никогда не хотел заявлять в SEREBRO в России вообще.

У нас было меньше года, чтобы преодолеть все барьеры - от психологической подготовки до сценодвижений на площадке такого уровня. SEREBRO было моим механизмом, который сбился у самого начала и пошёл другим чередом. Другим, но не стал от этого хуже. Прошло уже 11 лет. Я никогда не думал и не думаю, "а что если бы...".

В этом году Россию на «Евровидении» будет представлять Юлия Самойлова.