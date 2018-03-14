Мать Олега Графа назвала причину его смерти
14 марта 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Мама актера Олега Графа, скончавшегося в понедельник, 12 марта, в возрасте 49 лет, рассказала, что сын серьезно болел. В СМИ два дня назад появилась шокирующая новость о смерти актера, сыгравшего роли в сериалах "Склифосовский" и "Универ", роль Олега Барона в фильме "Требуется вождь".
О причинах смерти мужчины ничего не было известно. И вот мама актера рассказала, что около полутора лет Олег боролся с онкологией. Большинство друзей актера и коллеги не знали о том, что что Граф болен раком, сообщает Teleprogramma.pro.
Сегодня актера Олега Графа проводят в последний путь. Похоронят его на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье.
Олег Граф родился 12 июля 1968 года. В 1991 году закончил театральную студию при Крымском театре драмы и музыкальной комедии под руководством О. Натяжного. В 2014 окончил МГИК (мастерская В. Сурикова). Член Гильдии актеров кино России.
На его счету более 50 ролей в фильмах и сериалах, в основном характерные персонажи – полицейский, врач, эксперт-криминалист. Граф принимал участие в постановках Театра на Бутырке, пробовал себя в режиссерском амплуа.
В тот же день скончался великий актер, великий режиссер, великий человек Олег Павлович Табаков.
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