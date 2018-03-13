Знаменитая фигуристка Ирина Лобачева сделала откровенное признание. Лобачева публично заявила, что актер Дмитрий Марьянов был самой большой любовью ее жизни. Призер олимпийских игр Ирина Лобачева не может понять, как супруга Дмитрия психолог Ксения Бик не могла уберечь своего мужа.

Ирина уверена, она смогла бы спасти Марьянова. Как уверяет Лобачева, актер ей часто звонил, приезжал к ней, и он хотел развестись с женой.Спортсменка не понимает, как Ксения Бик могла отправить мужа в какой-то центр.

Фигуристка и актер познакомились на ледовом шоу. Марьянов никогда не стоял на коньках. И Лобачева даже высказала руководителю ледового проекта, своему бывшему мужу Илье Авербуху, почему он ей устроил такое испытание. На тренировках Ирина и Дмитрий часто ругались, скандалили.

Но Лобачевой удалось научить Марьянова кататься на коньках, и они продолжили участвовать в ледовом шоу. По словам Ирины, она влюбилась в Марьянова, они начали встречаться. Но через некоторое время Марьянов позвонил и рассказал о том, что у него есть дочь и другая женщина. Лобачева не смогла разрушить его счастье, особенно из-за ребенка. Марьянов на психологе Ксении Бик официально женился.

А в жизни Ирины появился Александр. Этот мужчина трагически погиб. Лобачева не была на похоронах ни Александра, ни Марьянова. Они остались в ее памяти такими, как были при жизни.

Сейчас у Ирины есть молодой муж. Он не обижается, что Лобачева признается в любви к другому мужчине.