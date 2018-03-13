Партия ветеранов России прочит Ольгу Бузову в мэры Москвы

«Седина в бороду, бес в ребро» - партия ветеранов России всерьез рассматривает возможность выдвинуть Ольгу Бузову в качестве кандидата на предстоящих выборах мэра Москвы.

Председатель партии Ильдар Резяпов объяснил, что такой выбор вовсе не случайность. В отличие от других стран мира, в России женщины в политике большая редкость, а это крайне не справедливо. "В нашей стране роль женщин в общественной и политической жизни искусственно преуменьшена, что показывают идущие сейчас президентские выборы", – рассказал Резяпов РИА "ФедералПресс".

Он считает, что Ольга Бузова может стать прекрасным градоначальником - она, к тому же, родилась в семье военнослужащих, окончила школу с серебряной медалью, а университет – с красным дипломом. А опыт публичной деятельности в разных направлениях только поможет девушке добиться высот в политике, считает глава Партии ветеранов.

По его словам, решение о выдвижении ведущей скандальной телестройки в качестве кандидата в мэры Москвы будет принято президиумом партии. "Мы рассматриваем подобное предложение, и это будет коллегиальное решение", – резюмировал председатель Партии ветеранов России.

Сама звезда не отрицает что такое предложение ей поступило, но от комментариев пока воздерживается Напомним, выборы мэры столицы пройдут в сентябре этого года.