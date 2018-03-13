Отец Жанны Фриске: Range Rover - моя машина, я ее подарил дочери

Отец безвременно скончавшейся певицы Жанны Фриске Владимир Копыловым объяснил, почему решил продать автомобиль Range Rover. В СМИ появились новости о новом конфликте, разгорающемся между телеведущим, Дмитрием Шепелевым и отцом Жанны. В семье Жанны Фриске снова конфликт: родные певицы не могут поделить машину

О том, что Владимир Борисович хочет продать автомобиль гражданской жены, вдовец узнал из объявления, опубликованного в Интернете. Шепелев даже пришел в отделение полиции и рассказал, что злоумышленники пытаются продать автомобиль его супруги, в машина частично принадлежит его сыну Платону.

Оказалось, что Копылов намерен продать машину, принадлежащую ему, - передает телеканал "360". "Это моя машина. Что хочу, то и делаю. Это моя машина, которую я подарил дочери. Она стояла, ржавела. Сейчас я ее хочу продать. И буду продавать свою машину", - цитирует телеканал отца Жанны.

Владимира Борисовича возмутил вопрос о достоверности показаний Шепелева. "Кто он такой мне? Отец, брат, сват, зять? Он никто! Он даже не отец Платона", — сказал дедушка Платона.