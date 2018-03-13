Представитель Волочковой высказалась о беременности балерины

Балерина Анастасия Волочкова не беременна. PR‐директор артистки Наталья Ракицкая развеяла слухи о том, что Анастасия готовится стать мамой. Слухи о беременности балерины появились в соцсетях.

Поклонники обратили внимание на фигуру Волочковой. Многим показалось, что Настя поправилась, увеличилась ее талия. Даже заметили "округлившийся животик". Представитель Волочковой назвала все слухи о беременности артистки "глупостью", - сообщает телеканал 360°.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Мар 11, 2018 в 10:32 PDT

Анастасия Волочкова отличается тем, что практически всю свою жизнь выставляет напоказ, выкладывает в соцсети видео не только с репетиций и выступлений, но и из спальни, из бани. Уже не говорят про фирменный шпагат. И этим шокирует поклонников.

Поводом для новых сплетен стало недавнее видео в Instagram. Волочкова рассказала, как готовится к выступлениям, а подписчики обратили внимание на ее фигуру.

Напомним, у Анастасии единственная дочь Ариадна.