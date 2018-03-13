Иосиф Пригожин заявил, что не вхож в круг лиц приближенных к Примадонне

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что по определенным причинам не вхож у круг людей, приближенных к Примадонне российской эстрады, именно поэтому он и его супруга Валерия не были приглашены на традиционный праздник весны к Пугачевой.

Алла Борисовна каждый год устраивает праздник желтых цветов, на который получают приглашение многие коллеги по шоу-бизнесу. В этом году среди звездных гостей были Николай Басков, Филипп Киркоров, Жасмин, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Борис Моисеев и много других знаменитостей. Однако среди них не было продюсера Иосифа Пригожина и его звездной супруги.

Уже давно среди селебрити ходят слухи о том, что у знаменитой четы отношения с Пугачевой не ладятся. Сам продюсер сказал, что они с Валерией никогда не посещали это мероприятие. По его словам, у них с Аллой Борисовной расходятся взгляды на многие вещи, но они поддерживают с ней дружеские отношения и шлют поздравления на праздники.

«У каждого Абрама своя программа», - подвел итог известный продюсер. Муж Валерии также сообщил, что никакого конфликта у них с Примадонной нет, просто они не входят в круг людей, с которыми Примадонна близко общается.