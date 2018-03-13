В семье Жанны Фриске снова конфликт: родные певицы не могут поделить машину

В семье покойной российской певицы Жанны Фриске вновь вспыхнул конфликт. Согласно последней информации, на сей раз родственники артистки не могут поделить иномарку, которая раньше принадлежала женщине.

Оказалось, что отец Жанны Владимир Фриске хочет продать транспортное средство и приобрести новое. Мужчина заявил, что автомобиль принадлежит ему, а подарил он его дочери на рождение внука Платона, передает "СтарХит".

Несколько лет назад, данную машину уже обсуждали в СМИ. В 2014 году иномарку угнали в Латвии. Через некоторое время ее, однако, удалось найти. Интересно, что тогда журналисты заявляли, что собственником автомобиля официально является Жанна Фриске, а в доверенности значится имя ее гражданского мужа Дмитрий Шепелева.

Теперь телеведущий планирует обратиться в полицию, поскольку убежден – машину, которая частично принадлежит его сыну, продает "некий мошенник".