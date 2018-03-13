Экс-жена Джигарханяна вновь устроила драку в студии, доказывая свою невиновность
13 марта 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская уже давно получила прозвище весьма скандальной особы, но она вновь и вновь удивляет публику своими выходками. На съемках одной из передач знаменитая пианистка начала доказывать свою правоту кулаками.
Экс-супруга Джигарханяна встретилась в одной студии с лучшим другом Армена Борисовича Марком Рудинштейном тут же разразился скандал. Известный продюсер обвинил Виталину в том, что та пыталась свести в могилу его друга и завладеть всем его имуществом. Женщина не стала терпеть таких обвинений и с кулаками кинулась на обидчика.
Противников удалось разнять, однако Виталина далеко не сразу успокоилась, а продолжала и дальше оскорблять друга своего бывшего мужа.
Напомним, что Виталине Цымбалюк-Романовской в суде было предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности личной жизни, поскольку она установила в кабинете бывшего мужа скрытые видеокамеры и следила за всеми его действиями.
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