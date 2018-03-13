Младшая дочь Веры Глаголевой на новом фото кажется ровесницей собственного папы

Младшая дочь покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой поразила поклонников новым снимком. Дело в том, что на фото Анастасия Овечкина выглядит практически ровесницей своего отца Кирилла Шубского.

Вероятно, такой конфуз произошел из-за не слишком удачного образа, который девушка выбрала для мероприятия. Супруга хоккеиста Александра Овечкина сделала гладкую прическу с начесом, нанесла плотный макияж и надела вечернее блестящее платье до пола, передает teleprogramma.pro.

Многие отметили, что папа знаменитости выглядит моложе своих лет. На последней фотографии Кирилл Шубский улыбается и выглядит довольным. Поклонники выразили надежду на то, что он уже оправился от смерти жены.