Обнаружен профиль жены Дмитрия Тарасова, модель предлагала эскорт-услуги
12 марта 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
На сайте эскорт-услуг в Турции обнаружен профиль нынешней жены футболиста Дмитрия Тарасова. Ростовская модель Анастасия Костенко красуется на сайте под именем Мира и работает за 250 евро в час. Скриншот, на котором красноречиво описаны все услуги, которые предоставляет девушка, активно гуляет по Сети.
Стоит ли говорить, что пользователи Сети тут же обрушились с критикой на Анастасию, назвав ее никакой не моделью, а девушкой легкого поведения. А вот поклонники встали на ее защиту, написав, что все это подстроено, чтобы очернить репутацию жены футболиста. А все потому, что на многих сайтах эскорт-услуг вовсе не требуется подтверждение личности, а потому создать профиль с фотографиями Костенко может каждый. Сама же модель информацию никак не комментирует, надеясь, что сплетни и слухи затихнут сами собой.
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