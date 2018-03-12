Обнаружен профиль жены Дмитрия Тарасова, модель предлагала эскорт-услуги

На сайте эскорт-услуг в Турции обнаружен профиль нынешней жены футболиста Дмитрия Тарасова. Ростовская модель Анастасия Костенко красуется на сайте под именем Мира и работает за 250 евро в час. Скриншот, на котором красноречиво описаны все услуги, которые предоставляет девушка, активно гуляет по Сети.









Стоит ли говорить, что пользователи Сети тут же обрушились с критикой на Анастасию, назвав ее никакой не моделью, а девушкой легкого поведения. А вот поклонники встали на ее защиту, написав, что все это подстроено, чтобы очернить репутацию жены футболиста. А все потому, что на многих сайтах эскорт-услуг вовсе не требуется подтверждение личности, а потому создать профиль с фотографиями Костенко может каждый. Сама же модель информацию никак не комментирует, надеясь, что сплетни и слухи затихнут сами собой.