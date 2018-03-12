Станислав Садальский резко высказался о решении чиновников послать на Евровидение Юлию Самойлову. И не потому что он не толерантен к инвалидам, а по-настоящему убежден, что «певица из нее никакая».

В Сети появилось видео на песню, которая представит Россию на Евровидении

«Чиновников никогда не волновало, что инвалиды-колясочники не могут въехать почти ни в один жилой дом, что госучреждения не оборудованы пандусами-подъездами для них, но их очень взволновало, что инвалид Самойлова не смогла поехать на Евровидение-2017г. Тут только пиар и спекуляция на инвалиде и ничего более», - написал он в своем микроблоге.

Надо сказать, что большинство пользователей поддержали актера. И даже не в том, что на популярный конкурс надо было посылать более сильного исполнителя. А в том, что для российских чиновников Юлино выступление это показушная акция, не имеющая ничего общего с действительной ситуацией с инвалидами в стране.