Поклонники беременной Евы Лонгории шокированы ее изменившейся фигурой
12 марта 2018, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
Известная актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория готовится впервые стать матерью. 42-летняя знаменитость признается, что невероятно счастлива, однако есть и некоторые проблемы.
По словам Евы, ее очень беспокоит размер живота, который увеличивается буквально на глазах. Лонгория признается, что свитера, которые она приобретает, мгновенно становятся ей малы и задираются наверх. Звезда заявила, что остаток срока намерена провести в специальных леггинсах для будущих матерей и свободных платьях, которые хотя бы подходят ей по размеру.
Поклонники Евы Лонгории отмечают, что формы их любимицы действительно стали больше. Вероятно, это особенно заметно из-за маленького роста женщины, который достигает 157 сантиметров.
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