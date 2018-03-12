Поклонники беременной Евы Лонгории шокированы ее изменившейся фигурой

Известная актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория готовится впервые стать матерью. 42-летняя знаменитость признается, что невероятно счастлива, однако есть и некоторые проблемы.

По словам Евы, ее очень беспокоит размер живота, который увеличивается буквально на глазах. Лонгория признается, что свитера, которые она приобретает, мгновенно становятся ей малы и задираются наверх. Звезда заявила, что остаток срока намерена провести в специальных леггинсах для будущих матерей и свободных платьях, которые хотя бы подходят ей по размеру.

Поклонники Евы Лонгории отмечают, что формы их любимицы действительно стали больше. Вероятно, это особенно заметно из-за маленького роста женщины, который достигает 157 сантиметров.