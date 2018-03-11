Официально: Юлия Самойлова поедет от России на "Евровидение-2018"
11 марта 2018, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", об этом было объявлено в воскресном эфире программы "Время" на Первом канале.
Самойлова должна была выступать на "Евровидении-2017" в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.
Конкурс пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая, в нем примут участие 43 страны. Самойлова представит песню I Won't Break ("Я не сломаюсь").
"Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания, – говорит певица. – Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем". Детали выступления Юлии пока держатся в секрете, но общая идея такова: "Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное – веры".
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: