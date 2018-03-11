Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", об этом было объявлено в воскресном эфире программы "Время" на Первом канале. Юлия Самойлова поделилась впечатлениями о "Евровидении"

Самойлова должна была выступать на "Евровидении-2017" в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Конкурс пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая, в нем примут участие 43 страны. Самойлова представит песню I Won't Break ("Я не сломаюсь").

"Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания, – говорит певица. – Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем". Детали выступления Юлии пока держатся в секрете, но общая идея такова: "Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное – веры".