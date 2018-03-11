Молодая жена отбирает деньги у Бориса Грачевского и не дает ему есть

Режиссер Борис Граческий - «папа» «Ералаша» в эфире пожаловался на супругу. Он признался, что молодая жена полностью контролирует его жизнь, начиная с семейного бюджета и заканчивая его едой.

Борис Грачевский стал одним из героев кулинарного шоу. Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» -рассказал зрителям, что его самым любимым блюдом являются стейки из высококачественной телятины. Но 68-летний режиссер признался, что не всегда ест то, что ему хочется, поскольку молодая жена строго следит за тем, что он ест.

Третья супруга Грачевского актриса и певица Екатерина Белоцерковская не позволяет мужу есть лишнего, а кроме того контролирует семейный бюджет. Борис Юрьевич хоть и жалуется, но скорее в шутку, поскольку понимает, что надо соответствовать супруге, которая моложе его на 35 лет, пишет «СтарХит».

«Бюджетом управляет моя жена. Когда она говорит – «надо денег», я только спрашиваю «сколько», а потом говорю «на!» и все. И за рационом следит. Несмотря на то, что у нас на студии есть, где есть и очень вкусно, она всегда дает мне еду с собой. Считает эти калории. Иногда часов в девять вечера попросишь яблока, а она в ответ – нет, уже поздно», - пожаловался гостям в студии Борис Грачевский.